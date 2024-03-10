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Kaza yapan motosiklet sürücüsü, başka motosiklete binip uzaklaştı

2 otomobile zarar veren sürücü uyarıları dinlemedi

DÜZCE - Motosiklet sürücüsü otomobile çarpıp başka bir otomobilin üstüne uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Kaza akşam saatlerin Düzce şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası bulunmayan ve kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokak kavşağında karşıya geçmek üzere olan Ömer Faruk L. İdaresindeki 34 CHU 295 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü daha sonra Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halindeki İrfan K.'nin kullandığı 41 DH 744 plakalı Ford marka otomobilin kaportasına düştü. Kaza nedeniyle 2 otomobilde hasar oluşurken motor sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden kalktı. Olay yerine gelen bir başka motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı.

Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluşurken motosikletin kaçan sürücünün rahatlıüğı ise hayret ettirdi. Maddi hasarlı olarak kayıtlara geçen kaza sonrası araçları zarar gören otomobil sahipleri büyük çaresizlik yaşadı.