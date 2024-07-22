Kaza yapmamak için manevra yapan bisikletli çocuk park halindeki otomobile böyle çarptı - Son Dakika
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Kaza yapmamak için manevra yapan bisikletli çocuk park halindeki otomobile böyle çarptı

Kaza yapmamak için manevra yapan bisikletli çocuk park halindeki otomobile böyle çarptı

Ankara'da karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan ve bisikletinin kontrolünü kaybeden çocuk, park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.07.2024 23:18
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Kaza yapmamak için manevra yapan bisikletli çocuk park halindeki otomobile böyle çarptı

ANKARA - Ankara'da karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan ve bisikletinin kontrolünü kaybeden çocuk, park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle giden bir kız çocuğu, yan yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolü kaybeden çocuk, park halindeki başka bir araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ankara, Çocuk, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza yapmamak için manevra yapan bisikletli çocuk park halindeki otomobile böyle çarptı - Son Dakika

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