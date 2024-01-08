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Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Ali Çelen, hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetti. Kazada, hafriyat kamyonu ile otomobil çarpışmış ve sürücü ile birlikte Ali Çelen yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti
08.01.2024 - 00:34,
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Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ergani ilçesinde 31 Aralık 2023 tarihinde S.G. idaresindeki 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu ile F.Ç. idaresindeki 06 BH 1076 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada sürücüyle birlikte Ali Çelen ve yaralanmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Ali Çelen, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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