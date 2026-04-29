Kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsü son yolcuğuna uğurlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Ahmet Gencer yaşamını yitirdi. Gencer, bugün Bıçakçı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Gencer idaresindeki 20 E 4360 plakalı hafriyat kamyonu, Fethiye-Çameli karayolu Kirazlıyayla Mahallesi mevkiine geldiği sırada yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yan yatarak yola devrildi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Gencer'in kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ahmet Gencer için bugün Çameli'nin Bıçakçı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Gencer'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. - DENİZLİ