Kazada ölen 7 kişiye duygu dolu veda

Gaziantep'te yaşanan kazada hayatını kaybeden 7 kişi Hatay'ın Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Atakan, annesi Senem ile aynı tabut içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada; 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 kişi yaralanmıştı. Feci kazada, hayatlarını kaybeden Fatma Balık (73), kızları Senem Gökşen (44), Gülhan Yaman (47), Gülistan Özdemir (46) ve torunları Nisanur (23), Zeynep Alin Özdemir (6) ile Atakan Gökşen'in (1) cenazeleri, merkez Antakya ilçesindeki Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek Atakan, annesi Senem ile aynı tabut içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen 7 kişinin Gaziantep'e akraba ziyareti yapmak için gittiği öğrenildi.