Kazada ölen 7 kişiye duygu dolu veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazada ölen 7 kişiye duygu dolu veda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazada ölen 7 kişiye duygu dolu veda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’te yaşanan kazada hayatını kaybeden 7 kişi Hatay’ın Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te yaşanan kazada hayatını kaybeden 7 kişi Hatay'ın Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Atakan, annesi Senem ile aynı tabut içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada; 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 kişi yaralanmıştı. Feci kazada, hayatlarını kaybeden Fatma Balık (73), kızları Senem Gökşen (44), Gülhan Yaman (47), Gülistan Özdemir (46) ve torunları Nisanur (23), Zeynep Alin Özdemir (6) ile Atakan Gökşen'in (1) cenazeleri, merkez Antakya ilçesindeki Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek Atakan, annesi Senem ile aynı tabut içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen 7 kişinin Gaziantep'e akraba ziyareti yapmak için gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGaziantep3. SayfaAntakyaHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:53:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Kazada ölen 7 kişiye duygu dolu veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei