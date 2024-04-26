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Kazada ölen Sefa'nın acılı ailesi: "Bu davanın sonunu bırakmayacağız"

TOKAT - Samsun'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Sefa Şerif Efe'nin ailesi ve arkadaşları adalet istiyor.

Samsun'da geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.B.'nin kullandığı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden moto kurye Sefa Şerif Efe için Tokat'ın Niksar İlçesinde mevlit okutuldu. Mevlit programına Efe'nin ailesinin yanı sıra Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri katıldı.

"Yavrum toprak altında o ise annesinin yanında"

Moto kuryeleri kimsenin önemsemediğini söyleyen anne Songül Maraşlı Efe; "Acı çok büyük ölene kadar yavrumun acısı içimde ama üzüldüğüm nokta çarpan kişi hapiste değil evde, benim yavrum kara toprağın altında bu adalet mi? Bir sürü kuryeler var kuryeleri kimse önemsemiyor. Ben Allah'ın adaletine havale ettim. Bana dayanma gücü versin yavrumu cennetine alsın. Türkiye'de adalet yok yok, oğlum toprak altında, o ise annesinin yanında. Hukuki olarak mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz yıllar da sürse edeceğiz, peşindeyiz. Sonuna kadar yavrumun davasının peşindeyiz. Ölene kadar acım devam edecek. Diyecek hiç birşeyim yok. Allah'ın adaletine havale ediyorum. İnşallah davayı kazanırsak içim belki biraz rahatlayacak. Yavrumun da bugün mevlidini okutturuyoruz. Allah yavrumu cennetine alsın inşallah, diyeceğim şu ki her ne kadar oğluma çarpan çocuk tabiki bilerek yapmamıştır. O annenin de yüreği yanmasın kötü bişey söylemiyorum, ama yine de adalet yerini bulsun. Sonuna kadar da bu davamızın peşindeyiz" dedi.

"Benim kardeşim ölmedi, öldürüldü"

Kardeş Can Efe ise "Bu kaza değil tamamen bir cinayet. Benim kardeşim ölmedi, öldürüldü. 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü tarafından öldürüldü. Benim dahi yıllardır ehliyetim tecrübem olduğu ve yüksek hızlara çıkmadığım halde yüksek hıza çıkarak hatalı sollama yaparak kardeşimle kafa kafaya çarpışma gerçekleşiyor. Benim kardeşim olay yerinde vefat etti. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Ben 25 yaşındayım 23 yıldır kardeşimle beraberdik, 23 yıldır ikiz gibi yaşadığımız her gün konuşup görüşürdük. Ben kendi ellerimle kardeşimi toprağa verdim, ben defnettim toprağını ben attım, kabre ben indirdim. Anne ve babaya tabiki zor, anne babanın bir evladı daha var yaşadığımız sürece de varolmaya devam edecek ama benim bir kardeşim daha yok. Sefa'nın arkadaşları dostları hepsi benim birer kardeşim oldular. Bir kardeşimi kaybettim ama bin tane kardeş kazandım. Bu işin bu hukuki davanın sonunu bırakmayacağız. Sesimizi duyuracağız. Gittiği yere kadar. Hak hukuka inanıyoruz, elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.

"Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz"

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Aydın Artan'da;"Elim bir kaza sonucu arkadaşımız hayatını kaybetti. 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü tarafından hatalı sollama ve aşırı hızla arkadaşımıza çarpma sonucu Sefa kardeşimiz vefat etti. Maalesef arkadaşımıza çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ev hapsiyle cezalandırıldı. Bununla ilgili biz dernek olarak gerekli çalışmaları başlattık hukuki olarak da gerekli müracaatlarımızı yaptık. Biz sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Avukatımız ile birlikte bu davanın sürecini sonuna kadar yürüteceğiz ve her anlamda da Seda kardeşimizin ailesinin yanında yer alacağız. Ailemiz çok acılı ve bu şekilde kalmasını istemiyoruz ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bugünde Sefa kardeşimizin mevlidi olduğu için Samsunlu moto kuryeler olarak Niksar'a geldik ve ailenin yanında olmak istedik" dedi.