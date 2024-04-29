Kazada şehit olan polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

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Isparta'da görevi başında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

29.04.2024 19:11  Güncelleme: 19:46
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Kazada şehit olan polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

ISPARTA - Isparta'da görevi başında otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Kaza, 07.20 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki 17 UY 843 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Meydana gelen kazada Yonuz Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

-Şehidin naaşı törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı

Şehit polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Törende şehit polisin eşi Aynur Turan ve çocukları güçlükle ayakta durdu. Anne babası ise sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Şehidin cenazesi cenaze aracına yüklenmesinin ardından mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Turan'ın Sandıklı ilçesi Alacaminde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Cenaze namazına Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kahraman, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Doç Dr. Aydın Turhan, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgenaral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, şehidin ailesi, akrabaları çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

Kazada şehit olan polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada şehit olan polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika


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