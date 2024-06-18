3.Sayfa

Kazadan yara almadan kurtuldu, ambulansta dahi çocuğunu kucağından indirmedi

Çocuğunun kazayı yaralanmadan atlattığını gören genç anne gözyaşlarına hakim olamadı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında büyük panik yaşayan genç kadın kaza anında kendisi ile birlikte araçta bulunan çocuğunun yara almadığını görünce sarılarak gözyaşı döktü. Genç kadını vatandaşlar sakinleştirdi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 sokak üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 EMF 547 plakalı araç ile 07 AOG 578 plakalı lüks araç 2811 sokak ile 2764 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi savrularak sokak üzerinde ki elektrik direğine çarptı. Büyük bir gürültüyle çarpışan araçların sesini duyan mahalle sakinleri araçlarda bulunan yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaza bilgisinin iletilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kucağından bir an olsun indirmedi

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan olup olmadığını kontrol etti. 07 AOG 578 plakalı aracın sürücüsü kadın kendisiyle aynı araçta bulunan çocuğunun kazayı yara almadan atlattığını görünce uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğuna sarılarak gözyaşı döken genç kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirirken, ambulansta dahi bir an olsun kucağından bırakmadı. Kazayı haber alarak gelen 34 EMF 547 plakalı araç sürücüsünün annesi ise oğlunu kaldırım kenarında oturur vaziyette görünce uzun uzun sarıldı.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar

Elektrik direğine çarpan aracın motorunun hala çalışır vaziyette olduğunu tespit eden itfaiye ekipleri yakıt kaçağı olabileceği ihtimaline karşı vatandaşları uzaklaştırarak aracı kontrol etti. Bu arada araçlarda bulunan 3 kişi ve çocuğun ilk kontrolleri 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılarak, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada araçlardan birisinin elektrik diğerine çapması nedeniyle bölgeye gelen TEDAŞ ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı elektrik direği ve kabloları kontrol etti.