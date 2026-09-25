Kazakistan'da tatbikat faciasında 5 askeri yetkili gözaltına alındı, 14 asker ölmüştü - Son Dakika
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Kazakistan'da tatbikat faciasında 5 askeri yetkili gözaltına alındı, 14 asker ölmüştü

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Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 5 askeri yetkili gözaltına alındı. Aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Başkanı ve komutanların bulunduğu şüpheliler Aktau'daki geçici gözaltı merkezine sevk edildi.

Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 askeri yetkili gözaltına alındı.

Kazakistan'da dün tatbikat sırasında 14 askerin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Birinci Yardımcısı, 2 askeri birlik komutanı, 1 deniz piyade bölük komutanı ile 1 bot komutan gözaltına alındı. Şüpheliler, Aktau kentindeki geçici gözaltı merkezine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında tatbikatın planlanması ve icrası sırasında alınan kararlar, güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığı, meteorolojik şartların değerlendirilmesi, kullanılan botun teknik durumu ve tatbikattan sorumlu görevlilerin eylemleri inceleniyor.

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Ne olmuştu

Dün Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı -2026" tatbikatı sırasında "Kaysar" hücum botundan personelin karaya çıkarılması esnasında olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle 14 asker akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti, 3 asker ise kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA
Deniz Kuvvetleri KomutanlığıHazar DeniziKazakistan3. SayfaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da tatbikat faciasında 5 askeri yetkili gözaltına alındı, 14 asker ölmüştü - Son Dakika
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