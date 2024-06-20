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Kazara kendini vurup ölen 9 yaşındaki Kübra Nur'un annesi gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışırken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Kübra Nur Söğüt'ün (9), cenazesi adli tıp kurumu morgundan alınırken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün akşam Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğu, ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Söğüt hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Kız çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından adli tıp kurumu morguna gelen yakınları tarafından alındı. Söğüt'ün cenazesi alınırken Söğüt'ün annesi gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğunun cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Kübra Nur Söğüt'ün dedesi N.İ. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.