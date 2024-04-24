Kazayı gören kadın yolcu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Kazayı gören kadın yolcu gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde seyahat eden bir kadın, trafik kazasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kazadan sonra bayılan kadının daha önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

24.04.2024 00:40
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Kazayı gören kadın yolcu gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa'da trafik kazası 2'si kadın 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, trafik kazasını görüce gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası adeta kendinden geçen kadının daha önce oğlunun trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesinde meydana geldi. Akçakale-Şanlıurfa karayolunda şehir merkezine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 21 AFB 711 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçemeye çalışan 2 kadına çarptı. Kaza nedeniyle yolda duran araca ise arkadan gelen sürücüsü belirlenemeyen 63 BA 753 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile iki kadın, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören kadın kendinden geçti

Şehir içi toplu taşıma otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, kaza sonrası yerde bulunan yaralıları görünce adeta kendinden geçti. Gözyaşlarına boğulan kadının daha önce yaşanan bir kazada oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazayı gören kadın yolcu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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