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Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda başlayan kar yağışı, Edremit-Yenice karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı birlikte çalışarak yolun açık tutulmasını sağlamaya çalışıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, Jandarma ekipleri de sürücüleri uyarmaktadır.

09.01.2024 - 19:02,
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Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Kazdağları'nda başlayan kar yağışına karşı Edremit-Yenice karayolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalana sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice yolunun Hanlar mevkiinde, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayolları birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak kar temizleme ve kürüme çalışmalarına destek veriyor.

Karayolları ve Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı birlikte çalışıyor. Edremit Yenice Karayolu'nun açık tutulması için ekipler yağış boyunca aralıksız görev alacaklar.

Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda ilerlemekten zorlanırken bazı sürücülerde yağışın yoğunlaştığı bölgelerden geri dönmek zorunda kaldılar. Kayolları ekipleri ve Edremit Belediyesi ekipleri 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürücek. Jandarma ekipleri ise, sürücüleri, zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi gerekiyor.

Kazdağları\'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: İHA
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