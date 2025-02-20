Kazdağları'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Kazdağları'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Edremit ile Yenice arasındaki karayolunda trafik akışı aksıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamaları isteniyor.

20.02.2025 19:27  Güncelleme: 19:29
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Kazdağları'nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda karla mücadele çalışmaları dron ile görüntülendi

BALIKESİR - Kazdağları'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda trafik akışı zaman zaman aksıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kazdağlarında kar yüksekliği bazı bölgelerde yaklaşık yarım metreye kadar ulaştı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları havadan dron kamerası ile görüntülendi.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte ekipler sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, yetkililer sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını istiyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Burak Pala, kar yağışının etkili olmaya devam ettiğini belirterek, sürücüleri uyardı. Pala "Ekiplerimiz düzenli aralıklarla yol kontrollerini yapıyor ve hava şartlarına göre küreme ile tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sürücülerimizin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları çok önemli. Bölgemizde kış lastiği şart. Vatandaşlarımız karın tadını çıkarabilirler. Kar yağışı dün akşam saat 21.00-22.00 civarında başladı ve üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor." dedi.

Yetkililer, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve zincir, çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazdağları'nda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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