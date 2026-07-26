Keban'da Yangın: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Keban'da Yangın: 1 Gözaltı

Keban\'da Yangın: 1 Gözaltı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde sigara nedeniyle çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında 1 kişi gözaltına alındı. Yangının sigara sonucu çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 su ikmal aracı, 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 8 teknik personel, 25 orman muhafaza memuru, 70 orman işçisi sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, 15 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının ardından Keban Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, yangının ilk çıkış yerinin Nimri köyü eteklerindeki arı kovanlarının bulunduğu yer olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan kovanların sahibi H.M.Ş., ifadesinde olay günü sigara içtiğini ve sigara ateşinin düşmesi sonucu yangının çıktığını söyledi. Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Elazığ, Keban, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keban'da Yangın: 1 Gözaltı - Son Dakika

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