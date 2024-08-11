Keçiören'de çıkan bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada döner bıçağı kullanılırken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek grupları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA