Keçiören'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Tofaş Serçe marka bir aracın, önündeki otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA