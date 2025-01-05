Ankara Keçiören'de yol ortasında çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddialara göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde eşine hakaret ettiği gerekçesiyle iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi birbirine girdi. Yola taşan kavgayı olay yerinde olan vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Keçiören'de Yol Ortasında Kavga - Son Dakika
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