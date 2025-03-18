Kedi Elektrik Direğine Tırmandı, İtfaiye Kurtardı

Köpekten kaçıp elektrik direğine tırmanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

MARDİN - Mardin'i Mazıdağı ilçesinde köpekten kaçarak elektrik direğine tırmanan kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Şenyuva Mahallesi'nde köpekten kaçan bir kedi elektrik direğine tırmandı. Saatlerce elektrik direğinde kalan kediyi fark eden köy halkı, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekipleri, kediyi tırmandığı direkten indirdi. Köy halkı, itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, okulda ki öğrenci ve öğretmenler, itfaiye ekiplerini alkışladı.