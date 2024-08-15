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Kedi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı

BURSA - Bursa'da kedi kurtarmak isteken düştüğü derede ayağını kırıp mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı mevkiinde ilerleyen Etan Güler, yaklaşık 5 metre yükseklikteki dereden kedi sesi geldiğini fark edince yardım etmek istedi. Korkulukları aşan Güler, kediye uzanmak isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten dereye düştü. Ayağı kırılan Güler, derede mahsur kalınca kendisini fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle indikleri derede yaralı adama ulaştı. Sedye ve halat yardımıyla yukarı çıkan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Güler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.