Kedisi İçin Veterinere Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kedisi İçin Veterinere Saldırdı

İstanbul'da kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın, veteriner teknikeriyle tartıştıktan sonra saldırdı.

11.12.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kedisinin tıraşını beğenmeyen kadın veterinere saldırdı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de veteriner kliniğine kedisini taraş ettiren kadınla işlemi beğenmeyince ortalığı birbirine kattı. Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y.'ye hakaret edip tokatladı. Bir süre sonra kocasının da dahil olduğu saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Bakırköy Yeşilköy'de bulunan veteriner kliniğinde yaşandı. İddialara göre, kedisini tıraş ettirmek isteyen Nurdan Ü., sabah saatlerinde kliniğe gelerek kedisini bıraktı. Akşam saatlerinde eşiyle birlikte tekrar kliniğe gelen Nurdan Ü., kedisini almak istedi. Kedisinin tıraşını beğenmeyen ve bıyığının da kesildiğini iddia eden kadın, Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y.'ye eşiyle birlikte saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Saliha Gamze Y., Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y.'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y., "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz dedi. Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilim ile görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü'den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Serkan Onur Ü ise ifadesinde, "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y.'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık. Araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim" kendini savundu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kedisi İçin Veterinere Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kedisi İçin Veterinere Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.