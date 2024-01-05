Kediyi defalarca ezdikten sonra öldüren şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir site içindeki asansörde bulunan kediyi ayağıyla defalarca ezdikten sonra asansörden inip kediyi takip ederek öldüren 29 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüphelinin kediyi defalarca ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 01 Ocak günü Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs asansöre bindiği sırada içeride kedi gördü. Kediyi görmesiyle yavaşça yanına yaklaşan şüpheli ayağıyla defalarca kedinin üstüne bastı. Asansörün kapısının açılmasıyla kedi kaçarken şüpheli de kedinin peşinden giderek öldürdü. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlatırken şüphelinin İ.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, "5199 Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin asansörde kediyi defalarca ezdiği ardından asansörden inip takip ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.