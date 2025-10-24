Kediyi otomobilden çıkarmak için hava tüpü kullandılar - Son Dakika
Kediyi otomobilden çıkarmak için hava tüpü kullandılar

24.10.2025 17:33
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, park halindeki bir otomobilin lastik kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin hava tüpüyle yaptığı dikkatli çalışma sonucu zarar görmeden kurtarıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark eden araç sahipleri, sesin arka lastik kısmından geldiğini anladı.

İNATÇI KEDİ OTOMOBİLDEN ÇIKMADI

Vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Kediyi çıkarmak amacıyla bölgeye mama bırakıldı, cep telefonlarından kedi sesi dinletildi. Ancak inatçı kedi, tüm çabalara rağmen yerinden çıkmadı.

İTFAİYE HAVA ÜFLEYEREK KURTARDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin alt kısmının düz olması nedeniyle kedinin sıkıştığı alana ulaşmak zor oldu. Hava tüpüyle dikkatlice hava üfleyerek kedinin dışarı çıkmasını sağlayan ekipler, kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından araçtan çıkarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kedi ekipler tarafından barınağa götürülürken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Hayvanlar, Tekirdağ, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, kedi

