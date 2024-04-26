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'Kelime-i Tevhid' yazılı bayrakla yürüyen şahsa küfür ve müdahale eden şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yapılan Gazze'ye destek yürüyüşünün ardından elindeki 'Kelime-i Tevhid' yazılı bayrakla yürüyen şahsa küfür edip müdahalede bulunan 1 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

23 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Gazze Platformu tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından 'Kelime-i Tevhid' bayrağıyla yürüyen Y.U. isimli şahsa H.K.T. adlı kişi tepki gösterdi. Bayrağı bırakmasını isteyen H.K.T., Y.U.'ya küfür etti. Ardından gerginlik yaşandı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan H.K.T., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.T., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi.