Kelkit Çayı'ndaki cansız bedenin 26 Eylül'den beri kayıp şahsa ait olduğu belirlendi - Son Dakika
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Kelkit Çayı'ndaki cansız bedenin 26 Eylül'den beri kayıp şahsa ait olduğu belirlendi

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Kelkit Çayı\'ndaki cansız bedenin 26 Eylül\'den beri kayıp şahsa ait olduğu belirlendi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Erdoğar'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve devriye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sabah saat 08.00 sıralarında başlayan çalışmalara polis dronu da destek verdi. Ekipler, saat 16.50 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda Erdoğar'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaGüncelEylülErbaaTokatSon Dakika

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SON DAKİKA: Kelkit Çayı'ndaki cansız bedenin 26 Eylül'den beri kayıp şahsa ait olduğu belirlendi - Son Dakika
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