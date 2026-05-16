Kemaliye'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemaliye'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası

Kemaliye\'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası
16.05.2026 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemaliye'de sağanak yağış nedeniyle bir araç takla attı, sürücü hafif yaralandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.

Uzabaşı mevkisinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, karayolları ekiplerinin temizlik ve güvenlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemaliye'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:47:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kemaliye'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.