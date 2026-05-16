Kemaliye\'de Sağanak Nedeniyle Trafik Kazası

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.
Uzabaşı mevkisinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, karayolları ekiplerinin temizlik ve güvenlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN
