Kemaliye Kışlacık köyünde yangın: 8 ev zarar gördü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 8 ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kışlacık köyünde yangın çıktığı ihbarının ulaşmasının ardından Kemaliye Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve orman ekipleri de gönderildi. Yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.