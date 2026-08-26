Kemaliye Kışlacık köyünde yangın: 8 ev zarar gördü - Son Dakika
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Kemaliye Kışlacık köyünde yangın: 8 ev zarar gördü

Kemaliye Kışlacık köyünde yangın: 8 ev zarar gördü
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Kışlacık köyünde çıkan yangında 8 ev zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 8 ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Kışlacık köyünde yangın çıktığı ihbarının ulaşmasının ardından Kemaliye Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve orman ekipleri de gönderildi. Yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kemaliye, Erzincan, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemaliye Kışlacık köyünde yangın: 8 ev zarar gördü - Son Dakika

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