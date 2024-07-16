Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara yönelik denetimlerde bulundu.
Atatürk Caddesi üzerinde dilencilik yaparken yakalanan Ş.D. isimli kadının üzerinden bin 422 lira çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan dilenci kadın, üzerinde kimlik olmaması nedeniyle Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ş.D.'nin emniyette yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği belirtildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kemer'de Dilencilere Yönelik Denetimler Yapıldı - Son Dakika
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