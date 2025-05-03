Kemer'de Drift ve Ateş Açma Olayı: Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Kemer'de Drift ve Ateş Açma Olayı: Cezalar Kesildi

Kemer\'de Drift ve Ateş Açma Olayı: Cezalar Kesildi

Kemer'de drift yapan ve havaya ateş açan şahıslara toplam 88 bin 89 TL ceza verildi, soruşturma başlatıldı.

03.05.2025 12:43
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın araçla drift yaptığı, yanındaki bir kişinin ise havaya rastgele ateş açtığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda bir kuru sıkı tabanca ile bir av tüfeği ele geçirilirken, araca 60 gün trafikten men cezası uygulandı. Şüphelilere toplam 88 bin 89 TL idari para cezası kesildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Göynük Mahallesi'nde bir şahsın drift yaptığı ve yanındaki kişinin ise silahla havaya ateş açtığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kimlikleri tespit edilerek araç ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye ve diğer şahıslara toplamda 88 bin 89 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemer'de Drift ve Ateş Açma Olayı: Cezalar Kesildi - Son Dakika

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