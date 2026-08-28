Kemer'de Hazine Taşınmazları Operasyonu - Son Dakika
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Kemer'de Hazine Taşınmazları Operasyonu

Kemer\'de Hazine Taşınmazları Operasyonu
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 10 milyar liralık Hazine taşınmazlarının usulsüz devri nedeniyle 27 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazineye ait yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere devredildiği iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 21'i adliyeye sevk edildi.

Kemer ilçesinde Hazine taşınmazlarının hak sahipliği ve fiili kullanım şartlarını taşımadığı öne sürülen kişilere devredilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 21 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesine sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında yakın incelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Kesin kamu zararının ise taşınmazların satış tarihlerindeki hukuki durumları, gerçek piyasa değerleri ve Hazine tarafından tahsil edilen bedeller dikkate alınarak yürütülen bilirkişi incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Kemer, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemer'de Hazine Taşınmazları Operasyonu - Son Dakika

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