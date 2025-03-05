Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kemer\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı; 2 hektar alan zarar gördü.

05.03.2025 16:13
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemer'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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