Kemer\'de Trafo Yangını, Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde gece saatlerinde çıkan trafo yangını, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde, gece saat 01.00 sıralarında trafo yangını çıktı. Çalılık alanda bulunan trafoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kemer Belediyesi'ne ait iş makinesi, arazöz ve personel müdahale etti.

Kemer Belediyesi ekiplerini Çamyuva Mahalle sorumlusu Uğur Keskin'in yönlendirdiği yangın, erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının ardından Sarıören mevkiinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı. - ANTALYA