Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.

05.03.2025 18:17
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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı, 2 hektarlık alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çok sayıda yangın işçisi, yangına müdahalede bulunduğu orman yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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