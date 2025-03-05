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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı, 2 hektarlık alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çok sayıda yangın işçisi, yangına müdahalede bulunduğu orman yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.