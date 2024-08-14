Kemer Marinada Teknede Yangın: 1 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde marinada bağlı olarak bulunan teknedeki yangın, yanındaki 2 tekneye daha sıçradı. Yangında 1 tekne kullanılamaz hale gelirken, 2 teknede ise hasar oluştu.

Kemer Marinada sabah 06.00 sıralarında meydana gelen yangında, ticari bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevler bir anda tekneyi sararken, yanında bulunan iki teknenin de tente ve gövde kısmına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangının başladığı tekne kullanılamaz hale geldi, diğer iki teknede ise hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA