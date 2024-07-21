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Kemerburgaz'da hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü hafif yaralandı, mıcırlar yola saçıldı

İSTANBUL - Kemerburgaz- Göktürk yolunda virajı alamayan hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, kamyondaki mıcırlar yola saçıldı. Trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda 34 NH 2207 plakalı hafriyat kamyonu ile seyreden sürücü, virajı alamadı. Kontrolden çıkan kamyon, devrilerek yan yatarken kasasındaki mıcırlar ise yola saçıldı.

Sürücü hafif yaralandı

Sürücünün araçta sıkıştığı kazada ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtarırken, sağlık ekipleri ise hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine yaptı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.