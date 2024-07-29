Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden - Son Dakika
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Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden

Kenan Işık\'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden

Bugün yaşamını yitiren usta oyuncu Kenan Işık'ın 24 yıl önce verdiği röportajda ''Geçmişimle alakam yoktur. Röportaj ve resimlerimde yoktur. Yani benim hep böyle mutsuz oluşum, duruşum, düşünceli oluşum bu yüzden olabilir. Mesela bir yere gittiğimde hiç eğlenemem. Hep yarın ve yapacaklarım vardır aklımda. Anı yaşamıyorum'' sözleri yeniden gündeme geldi.

29.07.2024 14:56
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2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren Kenan Işık, bugün hayatını kaybetti. Işık'ın 24 yıl önce verdiği bir röportajda mutsuzluğunun nedeniyle ilgili sözleri yeniden konuşulmaya başlandı.

"GEÇMİŞ YAŞAMIMLA ALAKAM YOK"

Kenan Işık 15 Nisan 2000'de Mine Baysan'a verdiği röportajda geçmişiyle ilgili bir anı saklamadığını belirterek şunlar söylemiş: "Eski fotoğraflarla, geçmiş yaşamımla alakam yok benim. Asla açıp bakmam eski resimlere; benim için dün diye bir şey yok. Dün silinmiş, yaşanmış ve bitmiştir.Basında çıkmış röportajlarım, resimlerim de yoktur bende. Kesip saklamam. Geriye dönüp de söylediklerime baktığımda, sahneye koyduğum veya yazdığım bir oyunsa baktığım, bunlar hakkında hep tereddütlerim var. Mesela bugün, yazdığım oyunları bastırmıyorum. Üzerinde değişiklik yapılamayacak çünkü."

Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden

"ESKİYE KARŞI NÖTR BİR DUYGU İÇİNDEYİM"

"Pişmanlık duymak, ileride 'Keşke böyle yapmasaydım' cümlesiyle karşılaşmak istemiyorum. Yaşanan yaşansın ve bitsin istiyorum. Fotoğraflardaki anlar gözümün önünden geldi geçti. Ama hiç de hoş bir tat veya tatsız bir duygu bırakmadı bende. Tamamen nötr bir duygu içindeyim eskiye karşı. Ne mutsuzluk ne de mutluluk verdi anlayacağın. Yani fotoğraflara bakarken anımsayıp da 'Ne hoş akşamdı' veya 'Ne güzel bir dönemdi'dediğim hiçbir şey yok. Hafızam da bu yüzden iyi değildir zaten. Bende hiçbir şey kalmıyor. Yaşandığı an bitiyor. Geçmişe ait iz yok."

Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden

"MUTSUZ VE DÜŞÜNCELİ OLUŞUM BU YÜZDEN OLABİLİR"

Baysan'ın "Geçmişten bu kadar etkilenmemenin, geçmişi silmenin nedeni ne olabilir sence?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Işık "Ben de hep geleceği, yarını, bir sonrayı organize etmek gibi bir istek ve duygu vardır. Belki de tiyatro sanatçısı olduğum için. Sanatçının şu günkü halden memnun olmayıp, dünyaya sanat yolu ile katkıda bulunarak gelecekte daha iyi bir dünya oluşturmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ustalarımızdan bize yüklü bir şey bu; 'Bugünü boşver yarın ne olacak; sen onu düşün.' Bu duygu ile hep geleceğin dünyasını, yarını düşünüyorum ben. Çok doğru söylüyorsun, anı kaçırıyor olabilirim. Yani benim hep böyle mutsuz oluşum, duruşum, düşünceli oluşum bu yüzden olabilir. Mesela bir yere gittiğimde hiç eğlenemem. Hep yarın ve yapacaklarım vardır aklımda. Haklısın ben bu anı yaşayamıyorum" demişti.

Kenan Işık, 3.Sayfa, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden - Son Dakika

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14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
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