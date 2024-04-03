Kendi bisikletiyle gelip, başkasının bisikletini çalarak gitti... O anlar kamerada
Bisikleti çalınan mağdur genç Oktay Uysal:
"Kendi bisikletiyle benimkini sürüp götürüyor"
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bisikletli bir kişi, işyeri önündeki bir başka bisikleti alarak bölgeden uzaklaştı. Şahsın rahat tavırları işyeri güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, bisikletin sahibi Oktay Uysal, bisikletinin değerinin 5 bin TL olduğunu söyledi.
Olay, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde üzerinde bulunan bir işyerinde gece saatlerinde meydana geldi. Bisiklet üzerinde iş yerine yaklaşan bir şahıs, dükkanın önünde duran Oktay Uysal'a ait olan bisiklete doğru yanaştı. İşyerinin önündeki bisikletin yanında duran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi diğer bisikleti alarak bölgeden uzaklaştı. İşyeri önündeki bisikletin çalınma anı is çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından dükkanın önüne gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak, bisikleti çalan şahsı bulmak için çalışma başlattı.
"Kendi bisikletiyle benimkini sürüp götürüyor"
Yaklaşık 5 bin lira değerinde olduğu öğrenilen safari tarzı bisikleti çalınan Oktay Uysal, olaya ilişkin "Dün gece 12.30'da çalındı. Şahıs kendi bisikletiyle benim bisikletimin yanına geldi. Etrafa bakınıyor. Başka bir dükkandan kamera görüntüsü buldum. Kendi bisikletiyle benimkini sürüp götürüyor. Bisikletim safari bisikleti gibiydi. Çalındığını öğrenince direkt etrafta soruşturdum. Biz olmayınca yan taraftaki dükkanlar alıp koyuyorlar. Ama bu sefer kameralara bakınca çalındığını öğrendim. Direkt jandarmayı aradım. Jandarmalar geldi, inceleme yaptılar gittiler" dedi.
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