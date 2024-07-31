Kendilerini polis olarak tanıtarak depremzede vatandaşın 370 TL'sini dolandırdılar - Son Dakika
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Kendilerini polis olarak tanıtarak depremzede vatandaşın 370 TL'sini dolandırdılar

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Malatya'da, depremzede bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 370 Bin TL'sini kaptırdı. Dolandırıcılar, vatandaşın kimliğini kaybettiğini ileri sürerek bankadaki mevduatlarını kendi hesaplarına havale etmesini istedi. Dolandırıldığını fark eden vatandaş polis merkezine başvurdu.

31.07.2024 14:16
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Kendilerini polis olarak tanıtarak depremzede vatandaşın 370 TL'sini dolandırdılar

MALATYA - Malatya'da, depremzede bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 370 Bin TL'sini kaptırdı.

Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşları ile bir dernekte çay içerek sohbet eden 76 yaşındaki Mehmet Kuzucu'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Kuzucu'ya kimliğini kayıp edip etmediğini sordu. Kuzucu'nun bir süre önce kimliğini kayıp ettiğini belirtmesi üzere banka hesaplarının ele geçirildiğini ileri süren dolandırıcılar bankadaki mevduatlarını kendisine gönderilecek hesaba havale etmesini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen yaşlı adam gittiği bankada depremlerde yıkılan evi için DASK tarafından yapılan 180 Bin TL ile birlikte toplam da 370 Bin TL'yi dolandırıcıların hesabına havale etti.

Daha sonra dolandırıldığını fark eden Kuzucu polis merkezine giderek şikayetti olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın hala şokunu yaşayan Kuzucu, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarak dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: İHA

Malatya, Banka, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendilerini polis olarak tanıtarak depremzede vatandaşın 370 TL'sini dolandırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendilerini polis olarak tanıtarak depremzede vatandaşın 370 TL'sini dolandırdılar - Son Dakika
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