Kendisini almayan minibüsün peşine düşüp önünü kesti, o anları film gibi kaydetti
Ataşehir'de kendisini almayan minibüsün önünü kesip özür dilettirdi
İSTANBUL - Ataşehir'de kendisini almadığı gerekçesiyle hatlı minibüs şoförüne sinirlenen vatandaş, otomobiline binip minibüsün peşine düştü. Minibüsü yolda aradığı anları cep telefonu ile anbean, film gibi kayda alan vatandaş, aradığı minibüsü bulunca aracıyla önünü kesti. Minibüs şoförüne 'neden beni almadın' diye tepki gösteren vatandaşa şoförün 'seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun' demesiyle tartışma sonlandı. Hem minibüsü yolda aradığı anları hem de minibüs şoförü ile tartıştığı anları cep telefonu ile kayda alan vatandaş tartışmanın sonlanmasıyla aracına binerek uzaklaştı.
Olay, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çalıştığı kuyumcu dükkanından çıkıp evine gitmek isteyen Erdem Öztürk, iddiaya göre yolda durmayarak kendisini almayan hatlı minibüsün sürücüsüne sinirlendi. Bunun üzerine minibüsü güzergahında yakalayabilmek için dükkanına geri dönen Öztürk, alçılı koluna rağmen otomobiline bindi ve yola çıktı. Minibüsü yakalama planı yapan Öztürk, minibüsün peşinden otomobiliyle gittiği anları cep telefonu ile anbean kayda almaya başladı. Minibüsün güzergahında ilerleyen Öztürk, peşinde olduğu minibüse rastlayınca minibüsün önünü kesti. Otomobilinden inip minibüs şoförünün yanına giden Erdem Öztürk ile şoför arasında tartışma çıktı. Öztürk, minibüs şoförüne 'beni gördün ama almadın, neden almadın sebebini söyle. Kolum alçılı olmasına rağmen sana inat gittim arabayı aldım önünü kestim' diyerek tepki gösterdi. Minibüs şoförü ise 'ben seni hayatımda ilk defa gördüm, seni görmesek almasak suç mu?' diyerek kendisini savundu. Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini istemesi üzerine minibüs şoförü, 'seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun, eli öpülecek adamsın' diyerek özür diledi. Yaşadığı tartışmayı da telefon kamerası ile kayda alan Öztürk tartışmanın sonlanmasıyla otomobiline binip yoluna devam etti.
Olay hakkında konuşan Erdem Öztürk, "Kolum kırık olduğu için hastanede randevum vardı işten izin aldım çıktım. Biz Ataşehir'de kuyumcuyuz aracım da dükkandaydı. Elim sakat çok da trafik var diye aracı almak istemedim. Minibüs bekliyordum, minibüs geldi ama el kaldırdığım halde durmadı. Hem de bu alçılı elimi kaldırdım. Benden 20 metre sonra bir bayan el kaldırdı ona durdu. Ona durunca ben de binebilmek için peşinden koştum ama gazlayarak gitti. Beni aynada gördüğü halde gitti. Ben de yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptım İstanbul'da da çok şoförlük yaptım. Beni aynadan görmeme ihtimali yok. Burada kasıt olduğu için gücüme gitti. Koşarak dükkanıma gittim aracı aldım ve peşine düştüm. Sonra olanlar oldu. Özür dilettim kendimden çünkü ben haklıydım" dedi.
Minibüs şoförüne sinirlenen Öztürk'ün otomobiline gittiği anlar, otomobiliyle minibüsü bulmak için yolda ilerlediği anlar ve minibüs şoförü iler tartıştığı anlar kendisi tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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