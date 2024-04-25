Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kimlik kontrolünde polislere kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın S.Y. olduğu tespit edilirken, zanlının hakkındaki 19 suçtan 28 yıl 49 gün hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

25.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kimlik kontrolünde polislere kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın S.Y. olduğu tespit edilirken, zanlının hakkındaki 19 suçtan 28 yıl 49 gün hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Paşa Pınarı Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması esnasında üzerinde kimlik olmayan bir şahıs kendisini M.Y. olarak tanıttı. Şahsın durumundan şüphelenen ekipleri, yapılan sistemsel sorgulama ve detaylı araştırma neticesinde kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın; 12 ayrı şantaj, 2 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 2 ayrı sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, birer adet cinsel taciz, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hakaret olmak üzere 19 ayrı suçtan toplamda 28 yıl 49 günlük hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan S.Y. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Safranbolu, Karabük, Banka, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Banu Parlak’ın Güzellik Merkezinin Kurşunlanması Davası Başladı Banu Parlak'ın Güzellik Merkezinin Kurşunlanması Davası Başladı
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement