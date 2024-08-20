Kenya'da 42 kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezinden kaçtı - Son Dakika
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Kenya'da 42 kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezinden kaçtı

Kenya\'da 42 kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezinden kaçtı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 42 kadın cinayetini itiraf ettiği iddia edilen şüpheli, polis gözetiminden kaçtı. 33 yaşındaki Collins Jumaisi Khalusha, 12 diğer tutukluyla birlikte hücre tellerini kesip duvarı aşarak firar etti. Olay, yetkilileri şaşırttı. Khalusha, Temmuz'da Kware bölgesinde bulunan 10 ceset ve çeşitli vücut parçalarıyla bağlantılı olarak tutuklanmıştı. Polis, soruşturmayı sürdürüyor ve gerekli önlemleri alacağını belirtti.

20.08.2024 14:21
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Polis yetkilileri, Salı günü yaptıkları açıklamada, 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edilen ve Kenya'nın başkentinde parçalanmış cesetlerin bulunmasıyla ilgili olarak gözaltında tutulan bir şüphelinin polis merkezinden kaçtığını bildirdi.

33 yaşındaki Collins Jumaisi Khalusha, mahkemenin dedektiflere şüpheliyi suçlamadan önce iddia edilen suçlarını soruşturmaları için yedi gün daha süre vermesinin ardından bir polis merkezinden tutuluyordu.

Kriminal Soruşturma Müdürlüğü Başkanı Mohamed Amin, Associated Press'e verdiği demeçte, Khalusha'nın Salı sabahı erken saatlerde 12 diğer tutukluyla birlikte hücrelerdeki tel örgüyü keserek ve çevre duvarını aşarak kaçmasının "talihsiz" olduğunu söyledi.

Amin, "Bu, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalacak yüksek değerli bir şüpheliydi. Olayı soruşturuyoruz ve gerekli işlemleri yapacağız," dedi.

Khalusha, Temmuz ayında Nairobi'nin Kware bölgesinde plastik çuvallara sarılı 10 ceset ve çeşitli vücut parçalarının bulunmasının ardından tutuklanmıştı.

Polis, Khalusha'nın eşi de dahil olmak üzere 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Khalusha'nın avukatı ise gazetecilere müvekkilinin işkence gördüğünü ve zorla itiraf ettirildiğini söyledi ve suçsuz olduğunu belirtti.

Ölen kadınlardan bazılarına ait cep telefonlarıyla yakalanan diğer iki şüpheli 26 Ağustos'ta tekrar mahkemeye çıkacak.

Nairobi, 3-sayfa, Dünya, Kenya, Hukuk, 3.Sayfa, Asayiş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da 42 kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezinden kaçtı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

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  • ÖZER KAZANÇALI: 44 olmuştur şimdiye 6 0 Yanıtla
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