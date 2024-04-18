Kenya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu iddia edildi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet'te askeri helikopter düştü. Kazada, 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Yerel basın, helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğunu iddia etti.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazanın ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
Öte yandan Haziran 2021'de Nairobi yakınlarında iniş yaparken düşen askeri helikopterde en az 10 asker hayatını kaybetmişti. - NAİROBİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kenya'da askeri helikopter düştü: 5 asker öldü, 3 asker yaralandı - Son Dakika
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