Kenya'da Hükümet Karşıtı Gösterilere Polis Müdahalesi

Kenya'da polis, demokrasi yanlısı ayaklanmanın 35. yıldönümünde başkent Nairobi'de hükümet karşıtı göstericilere gerçek mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kenya'da yüzlerce kişi erken saatlerde "Saba Saba protestoları" için başkent Nairobi'de toplandı. Yolları kapatan eylemcilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Ateş yakan ve polis barikatlarını yıkmaya çalışan göstericilerle polis arasında çıkan arbedede şehir savaş alanına dönerken, polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Ülkedeki Nyeri, Embu ve Nakuru şehirlerinin gösterilere sahne olduğu, ancak atlı polis birliklerinin kendilerine taş atan protestocuları alanlardan uzaklaştırdığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, olaylarda en az 1 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını açıklarken, çok sayıda eylemcinin de şehir genelinde yolları kestiğini ve iş yerlerini yağmaladığını belirtti. Çok sayıda okul ve iş yeri de bugün meydana gelebilecek şiddetli olaylara karşı önlem amacıyla tatil edildi.

Kenya'da her yıl 7 Temmuz'da bir araya gelen gruplar 1990 yılında eski Kenya Devlet Başkanı Daniel Arap Moi'nin otokratik rejiminin sonlandırıp çok partili sisteme geçilmesi çağrısında bulunulmasını kutluyor. Ancak bu yıl protestolar daha geniş bir çerçeveye taşınarak mevcut Devlet Başkanı William Ruto'nun istifası çağrısında bulunulan eylemlere dönüştü.

25 Haziran'da Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına ilişkin başka bir protestonun yıl dönümünü nedeniyle bir gösteri daha düzenlenmiş, polisin gösterilere müdahalesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Albert Ojwang adlı bir öğretmenin ise gözaltında tutulurken hayatını kaybetmesi protestoları şiddetlendirmiş, Kenyalı savcılar ise Ojwang'ın ölümüne ilişkin arasında 3 de polis memurunun bulunduğu 6 kişinin cinayet suçlamalarını onaylamıştı. - NAİROBİ