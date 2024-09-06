Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Kenya'da bir okulda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 17 öğrenci hayatını kaybederken çok sayıda öğrenci de yaralandı.

Kenya'nın Nyeri kasabasında bulunan dün gece saatlerinde bir okulda yangın çıktı. Kenya polisi, nedeni henüz belirlenemeyen yangında 17 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklarken olayda yaralananların ise hastanelerde tedavi edildiğini bildirdi. Polis, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yangını "dehşet verici" ve "yıkıcı" olarak tanımlarken olaya ilişkin soruşturma talimatı verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ruto, "Olayın sorumluları cezasını çekecek" dedi.

Polis Sözcü Resila Onyango ise, cesetlerin tanınmayacak derecede yanmış olduğunu söyleyerek, "Olay yeri tamamen incelendiğinde muhtemelen daha fazla ceset bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kenya Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamada da olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve ailelere psikolojik destek verileceği bildirildi.

Yangının çıktığı Hillside Endarasha Academy, başkent Nairobi'ye 150 kilometre uzaklıktaki Nyeri kasabası yakınlarında bulunan özel bir ilkokul.

2017 yılında yaşanan bir başka olayda başkent Nairobi'de bulunan bir okulun kundaklanmasını sonucu 10 öğrenci hayatını yitirmişti. En az 20 yıl önce yaşanan bir başka olayda da Nairobi'nin güneydoğusundaki bir okula yapılan kundaklama sonucu en az 67 öğrenci hayatını kaybetmiş ve bu olay ülke tarihinin en ölümcül okul saldırısı olay kayıtlara geçmişti. - NAİROBİ