Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 228'e yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 228'e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yükseldi. Kenya İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin devam ettiği bölgelerde sel riskinin yüksek olduğunu ve heyelan olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, olumsuz hava şartları nedeniyle yaralanan 164 kişi ve yerinden edilen 212 bin 630 kişi olduğu belirtildi.

05.05.2024 14:05
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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yükseldi.

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bilanço gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 228'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, alçak bölgelerde, nehir kıyısındaki alanlarda ve yerleşim alanlarında sel riskinin yüksek olduğu belirtilirken, dik yamaçlar ile vadilerde ise heyelan meydana gelebileceği uyarısı yapıldı. Bakanlık, olumsuz hava şartları nedeniyle 164 kişinin yaralandığını ve 212 bin 630 kişinin de yerinden edildiğini açıkladı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Afrika, Kenya, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 228'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 228'e yükseldi - Son Dakika
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