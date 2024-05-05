Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 228'e yükseldi

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yükseldi.

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bilanço gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 228'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, alçak bölgelerde, nehir kıyısındaki alanlarda ve yerleşim alanlarında sel riskinin yüksek olduğu belirtilirken, dik yamaçlar ile vadilerde ise heyelan meydana gelebileceği uyarısı yapıldı. Bakanlık, olumsuz hava şartları nedeniyle 164 kişinin yaralandığını ve 212 bin 630 kişinin de yerinden edildiğini açıkladı. - NAİROBİ