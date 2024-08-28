Kepez Belediye Başkanı: Köpeğin yakıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal medyada Göksu Mahallesi'nde bir köpeğin yakıldığına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yapılan araştırmalar sonucunda köpeğin uzun süre önce öldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Göksu Mahallesi 6865 Sokak'ta bir köpeğin ateşe verilerek yakıldığı yönündeki iddialar üzerine geniş çaplı bir araştırma başlattı. Konuyla ilgili hiçbir ihbar almayan Kepez Belediyesi ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine olay yerine yönlendirildi. Konuyla ilgili mahalle muhtarı ile irtibata geçen ekipler, mahalle sakinleri ile görüşülerek geniş çaplı bir araştırma yaptı. Kepez Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle iş birliği içinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

"Bir hayvansever olarak derin üzüntü yaşadım"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal medyadan haberdar olduğu olayla ilgili bir hayvansever olarak derin bir üzüntü yaşadığını ve olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılması için hemen bölgeye ekipleri sevk ettiklerini belirterek, "Göksu Mahallesi'nde bir köpeğin yakılarak öldürüldüğü ve belediyemizce bulunması konusunda bir kampanya var. Ancak, herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki ben gerçekten iyi bir hayvanseverim. Bahçemde 2 köpeğim, kızımın da 2 kedisi var. Biz hayvansever bir aileyiz. Sokakta dahi hayvanları görsem dayanamam, kıyamam. Çocuklarını bile hayvan sevgisi ile büyüten bir baba olarak, böyle bir olaya nasıl kayıtsız kalabilirim? Olay sonrasında hem Emniyet Müdürlüğümüz, hem de mahalle muhtarımızla ve mahalle halkı ile görüştük. Kamuoyunda bir yanılgı var" dedi.

Çöpten yanık köpek alındığı iddiası

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöpten yanık bir köpeğin alındığı yönündeki ithamları cevaplayan Başkan Kocagöz, "Olayı araştırdık. Temiz İşleri Müdürlüğümüz çöpten yanık bir hayvan alınmadığını, ancak bir köpeğin aylar öncesinden öldüğünü ve kurtlandığı bilgisini verdiler. Kepez Belediyesi olarak, bizim görevimiz hayvanlarımız koruyabilmek. Konuyu yakından araştırdık. Bir köpeğin yanması ile ilgili belediyemize henüz bir ihbar gelmedi. Biz de sosyal medyadan öğrendik. Olay nedir ne değildir diye, Göksu mahalle muhtarımız ve hayvanseverlerle de konuyu görüştük" diye konuştu.

Başkan Kocagöz ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince konuyla ilgili bir temizlik işleri personelinin ifadesine başvurulduğunu da bildirdi. Olayla ilgili ifade veren temizlik işleri personeli, Göksu Mahallesi'nden bir siyah köpeğin alındığını ancak yanık belirtisi görünmediğini, tüylerinin döküldüğünü ve kurtlanmış bir halde olduğunu belirtti. - ANTALYA