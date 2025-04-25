Kepez Belediye Meclis üyesi "Cumhurbaşkanı\'na hakaret" suçundan tutuklandı

Antalya'da arkadaşının karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası görevli polis memurlarıyla tartışıp 'Cumhurbaşkanına hareket', 'polise mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Emre Atmaca tutuklandı.

Olay, 23 Nisan akşamı saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 17 no'lu sağlık ocağı önünde 07 BNP 334 ve 07 BKF 709 plakalı araçlar maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası arkadaşına yardım etmek için olay yerine gelen Emre Atmaca kazaya karışan diğer araç sürücüsüyle tartıştı. Olaya müdahale etmek isteyen görevli polis memurlarıyla da tartışan Atmaca, polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Meclis üyesi tutuklandı

Trafik ekiplerinin olay yerine takviye istemesi üzerine bölgeye asayiş ekipleri sevk edildi. Adrese gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınan Emre Atmaca, ifadesi alınmak üzere Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Atmaca'nın yumruklu saldırısı sonucu burnu kırılan polis memuru A.T. darp raporu alarak Atmaca'dan şikayetçi oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez Belediye Meclis üyesi Emre Atmaca, "polise mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Emre Atmaca'nın tutuklanmasına ilişkin araştırmalarının tamamlanmasının ardından yazılı bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. - ANTALYA