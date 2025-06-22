Kepez Belediyesi\'nden \'Çöp Ev\' Operasyonu: İki Evden 8 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Kepez Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdikleri temizlik operasyonuyla iki evden 8 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi Zabıta ekibi koordinesinde yürütülen "çöp ev" operasyonunun ilk durağı, Kuzeyyaka Mahallesi oldu. Ekipler, 62 yaşındaki F.K.'ye ait evde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, Kepez Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda evdeki çöpleri boşalttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katıldığı çalışmalara Kuzeyyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Minnetoğlu eşlik etti. Belediye ekiplerince, çürümüş ev eşyaları, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış nesneler kamyonlara yüklendi. Evden toplam 4 kamyon çöp çıkarıldı.

İkinci adresten de 4 kamyon çöp çıktı

Aynı gün içinde ikinci adres olarak Gündoğdu Mahallesi'ndeki 79 yaşındaki İ.I.'nın evi temizlendi. Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Ceylan Çelik'in eşlik ettiği operasyonda, böceklenmiş gıda ürünleri, küflenmiş mutfak eşyaları ve istiflenmiş çöp yığınları arasında ekipler zor anlar yaşadı. Bu evden de 4 kamyon çöp çıkarılarak şehir çöplüğüne taşındı.

Her iki ev, çöplerden arındırıldıktan sonra Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evde temizlik ekiplerince deterjanlı suyla yıkanarak hijyenik hale getirildi. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı. Kuzeyyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Minnetoğlu ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Ceylan Çelik, mahalle sakinlerinin şikayetlerine hızlıca yanıt vererek sorunun çözülmesini sağlayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - ANTALYA