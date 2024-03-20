Kepez Belediyesi Spor Kulübü\'nden Özdemir ve Kıcıman Türkiye Şampiyonası\'na katılacak

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen Özdemir ile Kıcıman ikilisi, Antalya Şampiyonası'nda madalya alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, altyapısındaki öğrencilerin başarıları ile dikkat çekiyor. Kulübün jimnastik takımında 7 yıldır çalışan 2 sporcusu, Antalya Şampiyonası'ndan derece aldı. Artistik Jimnastik Antalya İl Birinciliği Müsabakasını Yıldız Kızlar kategorisinde Sevinç Özdemir gümüş, Sara Kıcıman ise bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Antrenörleri İsmail Taflı, 14 yaşındaki Özdemir ve 13 yaşındaki Kıcıman ile gurur duyduğunu söyledi. Kendi yetiştirdiği bu sporcuları ile önceki yıllarda da madalyalar kazandıklarını belirten Taflı, "Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcularımızın şampiyonalara katılacak seviyelere gelmeleri bizler için en büyük motivasyon kaynağı" dedi. - ANTALYA