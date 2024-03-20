Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen Özdemir ile Kıcıman ikilisi, Antalya Şampiyonası'nda madalya alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü, altyapısındaki öğrencilerin başarıları ile dikkat çekiyor. Kulübün jimnastik takımında 7 yıldır çalışan 2 sporcusu, Antalya Şampiyonası'ndan derece aldı. Artistik Jimnastik Antalya İl Birinciliği Müsabakasını Yıldız Kızlar kategorisinde Sevinç Özdemir gümüş, Sara Kıcıman ise bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Antrenörleri İsmail Taflı, 14 yaşındaki Özdemir ve 13 yaşındaki Kıcıman ile gurur duyduğunu söyledi. Kendi yetiştirdiği bu sporcuları ile önceki yıllarda da madalyalar kazandıklarını belirten Taflı, "Sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcularımızın şampiyonalara katılacak seviyelere gelmeleri bizler için en büyük motivasyon kaynağı" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nden Özdemir ve Kıcıman Türkiye Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Zeytin Dalı Harekat Alanı'na sızmaya çalışan PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ı yakaladı. Olay, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığını gösteriyor.
Malatya'da depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mağdurenin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak dere yatağına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AVCILAR'da geçen yıl, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında, binanın 4'üncü katında uyuyan evsiz pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsizin binayı terk etmesiyle yıkıma devam edildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına 6'ncı gününde, hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Kıyıdan ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücüsü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Esra Uygur'un ailesi adaletin yerini bulmasından memnun.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışırken, o anları karşı apartmanın çatısındaki işçi tehlikeye aldırış etmeden izledi. Olay Fatih Mahallesi 1125 sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Ev sakinleri alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri balkondaki yangına müdahale ederek söndürdü. Balkonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında karşı apartmanda mantolama çalışması yaptığı öğrenilen işçilerden birisi ise itfaiyenin müdahalesini metrelerce yükseklikten düşme ihtimaline aldırış etmeden film izler gibi izledi. Çatıdaki işçi sonrasında polisin uyarısıyla bulunduğu yerden indirildi.
Zonguldak'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi. Saray Demirler Mahallesinde B.K. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar, Çerkezköy Gültepe Mahallesinde M.E.A. isimli şahsın üzerinde ise 6 gram metamfetamin ve aparat ele geçirildi. Çerkezköy Veliköy Mahallesinde M.A. ve Türkmenistan Uyruklu J.A. ve Ş.S isimli şahısların üst aramasında ise 137 adet hap ve toz haline getirilmiş 1 gram hap bulundu. Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkiinde yol kontrolde aranan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 72 gram eroin, 40 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 10 gram bonzai maddesi, 5 sentetik hap ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazeteci Ambrozia Meta'ya yöneltilen soruya cevap vermeyip müdahalede bulununca eleştirilerin hedefi oldu. Rama, olayın ardından yaptığı açıklamada basını küçümsemediğini belirtti. Ancak, Rama'nın sert tepkisinin nedeniyle ilgili iddialar ve gizli fon iddiaları da gündemde.
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