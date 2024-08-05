Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

05.08.2024 17:50
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İstanbul Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Beykoz'da 9 Temmuz'da yaşanan kazada eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Gencin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenen Kınık, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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