Kerem Kınık\'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı

İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı araç, bir motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki kişi yaralanırken, 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirmişti.

ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili açılan davada yargılanan Zehra Kınık, bugün görülen duruşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kınık, kendisini asli kusurlu olarak gösteren Adli Tıp Raporu'nu kabul etmediğini belirterek, motosikletin çok hızlı geldiğini ve hayatını kaybeden gencin kask takmadığını iddia etti. Kınık savunmasında " Adli Tıp Kurumu'ndan gelen asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Ölüm olay yerinde olmadı, sadece yaralandı. Ben hızlıca arabamı park edip 'Ambulans çağırın' dedim" ifadelerini kullandı.

ÇEKİ AİLESİ DURUŞMADAYDI

Duruşmaya kazada yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki'nin annesi de katıldı. Acılı anne, güvenlik kameralarının her şeyi açıkça gösterdiğini belirterek adalet talebini yineledi. Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanığın tutuksuz yargılandığı dava, 26 Mayıs tarihine ertelendi.