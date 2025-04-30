Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı - Son Dakika
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3.Sayfa

Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı

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İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024'te Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarptığı motosiklette 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Yargılamada Kınık, Adli Tıp'ın asli kusur raporunu reddederek kazada ölen gencin kask takmadığını ve ölümün olay yerinde gerçekleşmediğini savundu. Dava, 26 Mayıs'a ertelendi.

30.04.2025 14:39  Güncelleme: 14:51
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İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı araç, bir motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki kişi yaralanırken, 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirmişti.

ADLİ TIP RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili açılan davada yargılanan Zehra Kınık, bugün görülen duruşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kınık, kendisini asli kusurlu olarak gösteren Adli Tıp Raporu'nu kabul etmediğini belirterek, motosikletin çok hızlı geldiğini ve hayatını kaybeden gencin kask takmadığını iddia etti. Kınık savunmasında " Adli Tıp Kurumu'ndan gelen asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Ölüm olay yerinde olmadı, sadece yaralandı. Ben hızlıca arabamı park edip 'Ambulans çağırın' dedim" ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı

ÇEKİ AİLESİ DURUŞMADAYDI

Duruşmaya kazada yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki'nin annesi de katıldı. Acılı anne, güvenlik kameralarının her şeyi açıkça gösterdiğini belirterek adalet talebini yineledi. Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanığın tutuksuz yargılandığı dava, 26 Mayıs tarihine ertelendi.

Kerem Kınık\'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı

Kerem Kınık, Motosiklet, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Paravan Hesap:
    Tabii AKP'den birileri kalkacak yolda giden insana çarpacak sonra da suçlu AKP mi olur öyle şey olamaz. O genç ölmemesi gerekti. Öldüyse suç ölenin tabii. Eşkiyaların ülkesi haline geldik.. 567 43 Yanıtla
  • Tuncay Kucuk:
    İlahi adalet var İnşallah senin veya ailenin başına böyle bir şey gelir 456 15 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    tutuksuz yargılanıyor bide adelet sadece yazıdan ibaret kaldı 429 11 Yanıtla
  • Ankara21:
    Adaletiniz Batsın 431 9 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    bunu bi chp li ailenin çocuğu yapsa tüm ailesiyle birlikte müebbet alırdı söyleyeceklerim bu kadar 366 40 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zaten bu ülkede hep ölenler suçlu oluyor nedense?Ölümlerine sebep oldukları insanların verilen cezalardan belli olmuyormu? hep ölenlerin suçlu olduğu...Daha yeni bir haber izledim.Genç bir kız isyan ediyor.Ehliyetdiz17 yaşındaki bir genç kaldırımda oturan babasını ezip öldürüyor...Ehliyetsiz bu gençe ev hapsi vermişler...Kasten adam öldürmeye girmesi gereken bir suçu ev hapsine çevirmişler...Bu ülkede adalet kalmadı dediğimizde buna inanmayan %30 lük kemikleşmiş bir kesim...Bu kesim bu ülkenin bütün geleceğinii etkiliyor...Her alanda ,her zaman... 335 8 Yanıtla
  • Gürol Şekerler:
    Yazık ya adamın ne suçu var. Başkası olsa şuan cezaevinde. Hiçmi allah korkunuz yok. Hiçmi rüyanıza girmiyor. Bir kulun hayatı bitti. Aaaa tabiii size göre ömrü bu kadarmışşş özür.. Günah işle şeytana uydumm 285 12 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    Ölen genci mezardan çıkarıp hapse atsalar bile şaşırmam ben bu ülkede hiç bişeye.. adaletimiz mükemmel işliyor maşallah... 281 11 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    kız haklı demiyorum ama haklı olduğu tarafta yok değil motosiklet süren kask takacak ayrıca 16 yaşında biri ehliyet olmadan nasıl oluyor da motosiklet kullanıyor? 40 239 Yanıtla
    erkan er:
    sırf ehleti yok diye ölmeyi hakediyor mu peki savunma bu mu ... o da ehliyetsiz kullanmasaydı ya mı geliyor ... 15 1
    123456:
    kullanmıyor.. arkada oturuyor 7 1
  • Aks:
    CHP bu video yu seçimde yüzlerinde vursa millete çok izletse,gösterse vs seçim puanına puan katar 151 25 Yanıtla
    Haluk A:
    kesinlikle, bu olayı bayburtun köyü dahil her yere duyurmaları lazım 4 1
  • 205622:
    bişey olmaz sana arkanda akp var 167 8 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    Malesef her zaman mağdur suçlu oluyor. 150 4 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    TUTUKSUZ MU YARGILANIYOR VAY BE ADALET KİŞİYE GÖRE İŞLİYOR 142 5 Yanıtla
  • Aks:
    direk yola dalıyor.arabayı süren dikkat etseydi kesinlikle kaza olmazdı.çaptıktan sonra yavaşlamışta olsa frende yapmıyor hala gidiyor.. tamamen haksız dicemde yetersiz bu lafım. net ortada arabayı süren suçlu.. ya insan kendinide ölen kişinin yerine koymalı düşünürken. bunu es geçen kesinlikle iğrenç bir karakteri vardır. 119 4 Yanıtla
  • Murat Kaya:
    Deniz Gezmiş mahkemede güler hakim niye gülüyorsun der ." Duvarda adalet yazan çerçeveyi gördüm ona gülüyorum " demiş !!!! 117 4 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Satılan Çadırların Diyeti bunlar!! 106 4 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    ÖLEN GENCİ SUÇLAR KENDİSİ DE HİÇ BİR CEZA ALMADAN MAHKEME BİTER İDDAAYA GİREN VAR MI? ÇÜNKÜ BENZERİ 1998DE OLMUŞ YİNE KAZA YAPAN GENC CEZA ALMAMIŞ RAHMETLİ (KADIN SANATÇI) SUÇLU BULUNMUŞ BU ÜLKEDE NE ACI Kİ...... ÖLÜMÜNE SEBEB OLAN ALÇAK ŞEREFSİZ GENÇDE ŞİMDİ NERELERDE KİM BİLİR 105 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    müslüman akp lilerden yorum bekliyoruz 93 5 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    ADALETİNİZ BATSIN. 87 2 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    ins aynısını yasarsin da seni öldüren de seni suclar 76 2 Yanıtla
  • Erkan Erkurt:
    İnşallah adalet yerini bulur ve bu kadın cezasını ağır bir şekilde öder. 75 2 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    haklı tüm dünyada herkes kask takıyor taykmayan en agır ceza alıyor burda yok acaba bunu kazayı chpli li yapsaydı aynı şeyi sölerlermiydi hayır 58 16 Yanıtla
  • İdris Kaya:
    Adaletin kılıcı dediginiz keskin tarafı garibana kör tarafı zengine işliyorsa sizin adaletiniz batsın 62 2 Yanıtla
  • vv04042211:
    yakında birakirlar adalt yok 60 2 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    depremde çadır satan kişi kimki kızı ne olsun ama Allah ne büyük biz biliriz siz bilmezsiniz sizinde içinizi Allah yakmaz inşallah 53 2 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    akp adaleti 51 2 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    bumlarda ailece utanma duygusu yok. 50 2 Yanıtla
  • emir2003:
    Ölen çocuk suçlu çıkabilir?!? 47 2 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    kızılayıda bitirdiniz adaletide yol hakkı motosikletlinin bile bile vurmuş adama ve suçlu ölen yazıklar olsun 44 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Vicdansizlik babadan kızına geçmiş. Babası da Kızılay çadırlarını sattı. 42 1 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Mahkemeye polis koruması eşliğinde gelen kişi. Bu ülkede adaleti aramak saçmalık. Kısasa kısas. 41 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    kask neden takılıyorki 5 16 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Ne bir pişmanlık, ne bir vicdan azabı. Ey! Adalet adın tabelalar üzerinde ama kendin neredesin. 18 0 Yanıtla
  • sahin ozdemir:
    Adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz.Bu kazayı yapan araç sürücüsü bizim gibi sıradan bir vatandaş olsa şimdi içerideydi.bakın bunlar Adli tıp kararına bile itiraz edebilirler ve tutuksuz yargılanabilirler tabi olayı yapan sonuçta bir AKP den biri olunca tabiki sonuçda böyle olur sonuçda bir can ve suçlu kesinlikle ceza almalıdır örpast edilmemeli ölene suç atılmamalıdır Adalet yok işte yok kardeşim . 12 0 Yanıtla
  • Yıl Al:
    Sizden önceki ümmetleri helak eden şey, güçlüler suç işlediğinde af ediyorlar, zayıflar işlediğinde cezalandırıyorlardı” (Hz. Muhammed (SAV ) 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Kask takmadi diye ölmesimi gerek simarik siyasetci kizi iste 3skiden yayaya carpmaa duvara carp olayi vsrdi direk hapisti smdi insana csrp duvara carpmaya döndü 11 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Yazlıklar olsun ölen gencin suçu ne 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı - Son Dakika
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